Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд, что в Саудовской Аравии, где его встретил наследный принц Мухаммед ибн Салман, сообщил Белый дом.

Источник: Белый дом в сети X, британский телеканал новостей Sky news, американский новостной веб-сайт Axios

Детали: Белый дом опубликовал видео, как Трамп выходит из самолета в международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, внизу его встречает наследный принц.

