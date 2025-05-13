Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд, что в Саудовской Аравии, где его встретил наследный принц Мухаммед ибн Салман, сообщил Белый дом.

Источник: Белый дом в сети X, британский телеканал новостей Sky news, американский новостной веб-сайт Axios

Детали: Белый дом опубликовал видео, как Трамп выходит из самолета в международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, внизу его встречает наследный принц.

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President Trump arrives in Riyadh, Saudi Arabia, and is greeted by Crown Prince Mohammed bin Salman. 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/4XeT1XXgT2 — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2025

По данным Sky news, это первая большая зарубежная дипломатическая поездка Трампа за время его второго срока. Турне президента США по Ближнему Востоку продлится 3 дня и будет включать также визиты в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Телеканал пишет, что Мохаммед ибн Салман уже пообещал инвестировать около 600 миллиардов долларов, и добавляет, что "эта поездка будет посвящена крупному бизнесу и крупным инвестициям".

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Ранее Госдеп США сообщал, что Трампа в этой поездке сопровождает госсекретарь Марко Рубио.

Также с Трампом приехал министр обороны США Пит Хегсет, министр торговли Говард Лютник, а также посланник Стив Виткофф.

"Ожидается, что ситуация в Газе, Сирии и война в Украине станут ключевой частью переговоров между официальными лицами США и Саудовской Аравии", – сообщает Sky News.

По данным источников Axios, ожидается, что Трамп проведет саммит с лидерами стран Персидского залива во время своего визита в Саудовскую Аравию, где представит свое видение участия США на Ближнем Востоке и изложит свои политические цели в регионе.

Также сообщалось, что Мухаммед ибн Салман планирует пригласить на саммит лидеров всех стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива – Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара.