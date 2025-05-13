Єрмак розповів, що буде, якщо Путін не приїде до Туреччини
Якщо глава РФ Володимир Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, то це свідчитиме про те, що Росія не хоче закінчувати війну, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ОП
Пряма мова Єрмака під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025: "Вважаю, що, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин".
Деталі: Він додав, що станом на зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Туреччині. Водночас Київ підтвердив, що президент Зеленський готовий і буде в Туреччині.
Єрмак нагадав, що 12 травня була також "дуже сильна й чітка" заява президента США Дональда Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині.
Голова ОП вважає, що у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу. Зокрема, нові санкції проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.
Він також додав, що продовжується робота над формуванням гарантій безпеки для України.
"Але найсерйозніша та найсильніша гарантія – це сильні, підготовлені, треновані Збройні Сили України. Ми працюємо над цим із нашими партнерами. Також ми очікуємо, що угода про корисні копалини зі США стане одним з елементів майбутньої системи гарантій безпеки", – сказав Єрмак.
Передісторія:
- Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.
- За даними ЗМІ, європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі Зеленського із Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США з метою оголошення нових санкцій.