Єрмак розповів, що буде, якщо Путін не приїде до Туреччини

Якщо глава РФ Володимир Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, то це свідчитиме про те, що Росія не хоче закінчувати війну, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ОП

Пряма мова Єрмака під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025: "Вважаю, що, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин".

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Деталі: Він додав, що станом на зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Туреччині. Водночас Київ підтвердив, що президент Зеленський готовий і буде в Туреччині.

Єрмак нагадав, що 12 травня була також "дуже сильна й чітка" заява президента США Дональда Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині.

Голова ОП вважає, що у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу. Зокрема, нові санкції проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

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Він також додав, що продовжується робота над формуванням гарантій безпеки для України.

"Але найсерйозніша та найсильніша гарантія – це сильні, підготовлені, треновані Збройні Сили України. Ми працюємо над цим із нашими партнерами. Також ми очікуємо, що угода про корисні копалини зі США стане одним з елементів майбутньої системи гарантій безпеки", – сказав Єрмак.

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