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Ермак рассказал, что будет, если Путин не приедет в Турцию

Кристина Бондарева, Ирина БалачукВторник, 13 мая 2025, 13:33
Ермак рассказал, что будет, если Путин не приедет в Турцию
Андрей Ермак. Фото ОП

Если глава РФ Владимир Путин откажется от переговоров в Турции, то это будет свидетельствовать о том, что Россия не хочет заканчивать войну, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ОП

Прямая речь Ермака во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025: "Считаю, что, если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к любым переговорам".

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Детали: Он добавил, что по состоянию на сейчас россияне не дали никакого ответа относительно участия Путина в переговорах в Турции. В то же время Киев подтвердил, что президент Зеленский готов и будет в Турции.

Ермак напомнил, что 12 мая было также "очень сильное и четкое" заявление президента США Дональда Трампа, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции.

Глава ОП считает, что в случае отказа России от переговоров должна быть сильная реакция США и всего мира. В частности, новые санкции против РФ и увеличение военной помощи Украине.

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Он также добавил, что продолжается работа над формированием гарантий безопасности для Украины.

"Но самая серьезная и самая сильная гарантия – это сильные, подготовленные, тренированные Вооруженные Силы Украины. Мы работаем над этим с нашими партнерами. Также мы ожидаем, что соглашение о полезных ископаемых с США станет одним из элементов будущей системы гарантий безопасности", – сказал Ермак.

Предыстория:

  • Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.
  • По данным СМИ, европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи Зеленского с Путиным в Турции, прежде чем давить на США с целью объявления новых санкций.

Андрей ЕрмакПутинТурция
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