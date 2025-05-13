Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
Вівторок, 13 травня 2025, 14:06
Український гідрометеорологічний центр попереджає про грозу в Київській області, яка триватиме до кінця дня.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Дослівно: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. Найближчої години зі збереженням до кінця дня 13 травня - гроза".
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Деталі: У центрі зазначили про І рівень небезпечності, жовтий.
Цей рівень означає потенційно небезпечні погодні умови, які можуть ускладнити діяльність населення та спричинити локальні порушення у роботі транспорту та енергомереж.
Що передувало:
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- Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що найближчими днями в Україні утримається дощова прохолодна погода, в Карпатах прогнозують сніг з дощем.