Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині

Анастасія ПроцВівторок, 13 травня 2025, 14:06
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
ілюстрація: Український гідрометеорологічний центр

Український гідрометеорологічний центр попереджає про грозу в Київській області, яка триватиме до кінця дня.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Дослівно: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. Найближчої години зі збереженням до кінця дня 13 травня - гроза".

Реклама:

Деталі: У центрі зазначили про І рівень небезпечності, жовтий.

Цей рівень означає потенційно небезпечні погодні умови, які можуть ускладнити діяльність населення та спричинити локальні порушення у роботі транспорту та енергомереж.

Що передувало:

РЕКЛАМА:
  • Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що найближчими днями в Україні утримається дощова прохолодна погода, в Карпатах прогнозують сніг з дощем.

Київська областьпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Терехов заявив, що харківʼянин, якого вдарив у живіт представник ТЦК, є шкільним учителем
Забудовник Ніконов заперечує причетність до квартир Комарницьких
На переговори до Стамбула від США поїдуть Віткофф і Келлог – ЗМІ
фото, відеоНа Закарпатті викрили кол-центр, який надурив європейців на мільйони
Французького актора та любителя Путіна визнали винним у сексуальному насильстві
Вигоди не буде ще 10 років: FT розкрило реальні перспективи угоди про надра зі США
Усі новини...
Київська область
Під Києвом є руйнування та постраждалий через нічну атаку росіян
У Києві та області ППО працювала по ворожих дронах
Стрілянина під Києвом: поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового та його тещі
Останні новини
16:34
В ЄС запевнили, що не збираються імпортувати російські газ і нафту
16:33
Укроборонпром пропонує українцям за кордоном роботу на Батьківщині
16:24
Китайський юань досяг піврічного максимуму після угоди з США
16:11
На Тернопільщині 72-річний чоловік отримав свій перший український паспорт
16:01
Терехов заявив, що харківʼянин, якого вдарив у живіт представник ТЦК, є шкільним учителем
15:55
Забудовник Ніконов заперечує причетність до квартир Комарницьких
15:45
"Деякі стоять в черзі понад добу": на кордоні з Польщею застрягли бензовози через протести
15:42
ГУР показало, як використовує ракети С-200 для ударів по окупантах
15:36
На переговори до Стамбула від США поїдуть Віткофф і Келлог – ЗМІ
15:28
На Сумщині викрили мисливців, які полювали на червонокнижних бабаків за допомогою пасток
Усі новини...
Реклама:
Реклама: