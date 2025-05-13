Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о грозе в Киевской области, которая продлится до конца дня.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Дословно: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. В ближайший час с сохранением до конца дня 13 мая гроза".

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Детали: В центре отметили о І уровне опасности, желтый.

Этот уровень означает потенциально опасные погодные условия, которые могут осложнить деятельность населения и вызвать локальные нарушения в работе транспорта и энергосетей.

Что предшествовало:

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