Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области
Вторник, 13 мая 2025, 14:06
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о грозе в Киевской области, которая продлится до конца дня.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Дословно: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. В ближайший час с сохранением до конца дня 13 мая гроза".
Реклама:
Детали: В центре отметили о І уровне опасности, желтый.
Этот уровень означает потенциально опасные погодные условия, которые могут осложнить деятельность населения и вызвать локальные нарушения в работе транспорта и энергосетей.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в ближайшие дни в Украине сохранится дождливая прохладная погода, в Карпатах прогнозируют снег с дождем.