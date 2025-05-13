Забудовник Ніконов заперечує причетність до квартир Комарницьких

Засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов стверджує, що будівництво квартир у Києві, які продавав бізнесмен та експолітик Денис Комарницький з дружиною, фінансували фонди Степана Черновецького.

Джерело: Ніконов у коментарі "Українській правді"

Деталі: Він повідомив, що власниками земельних ділянок, де будувалися згадані житлові комплекси, були компанії Степана Черновецького. Саме фонди Черновецького фінансували будівництва і управляли активами. KAN Development Ніконова виступала лише девелопером проєктів.

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Пряма мова Ніконова: "В одному проєкті ми ніякого відношення до власності не мали, у двох інших у нас було по 50%. Продаж квартир Комарницького відбувався не з нашого фонду, ми взагалі до цього стосунку не маємо".

Більше деталей: За словами девелопера, у 2016-2018 роках Комарницький не мав такого суттєвого впливу на процеси в місті, на відміну від 2006-2010 і 2019-2024 років, щоб "давати йому хабарі квартирами".

Ніконов припускає, що Комарницький міг укласти інвестиційний договір із компаніями Черновецького про гарантовану купівлю певної кількості квартир за фіксованою ціною на вимогу інвестора.

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Пряма мова: "Я так розумію, що у нього був "оптовий" контракт на купівлю квартир за нижчою ціною, які він перепродавав дорожче і на цьому заробляв. Я не бачив в цьому нічого протизаконного".

Що передувало: Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що протягом 2016-2018 років Денис Комарницький разом з дружиною володіли 110 квартирами у Києві, які швидко продавали. За підрахунками, з продажу квартир Комарницькі могли заробити 440 мільйонів гривень.

"Слідство.Інфо" стверджує, що усі три ЖК, в яких Комарницькі мали житло, збудовані компанією KAN Development. Її засновник Ігор Ніконов у 2014-2015 роках був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка.

У розмові з журналістами Ірина Комарницька заперечила, що квартири були хабарем. Назвавши продаж та купівлю житла "бізнес-діяльністю". На запитання, у чому полягав бізнес-інтерес купувати квартири, а вже через кілька днів або тижнів продавати їх, вона відмовилась відповісти.