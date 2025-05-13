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Застройщик Никонов отрицает причастность к квартирам Комарницких

Евгений КизиловВторник, 13 мая 2025, 15:55
Застройщик Никонов отрицает причастность к квартирам Комарницких
Фото: ua-rating.com

Основатель компании KAN Development Игорь Никонов утверждает, что строительство квартир в Киеве, которые продавал бизнесмен и экс-политик Денис Комарницкий с женой, финансировали фонды Степана Черновецкого.

Источник: Никонов в комментарии "Украинской правде"

Детали: Он сообщил, что владельцами земельных участков, где строились упомянутые жилые комплексы, были компании Степана Черновецкого. Именно фонды Черновецкого финансировали строительства и управляли активами. KAN Development Никонова выступала лишь девелопером проектов.

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Прямая речь Никонова: "В одном проекте мы никакого отношения к собственности не имели, в двух других у нас было по 50%. Продажа квартир Комарницкого происходила не из нашего фонда, мы вообще к этому отношения не имеем".

Больше деталей: По словам девелопера, в 2016-2018 годах Комарницкий не имел такого существенного влияния на процессы в городе, в отличие от 2006-2010 и 2019-2024 годов, чтобы "давать ему взятки квартирами".

Никонов предполагает, что Комарницкий мог заключить инвестиционный договор с компаниями Черновецкого о гарантированной покупке определенного количества квартир по фиксированной цене по требованию инвестора.

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Прямая речь: "Я так понимаю, что у него был "оптовый" контракт на покупку квартир по более низкой цене, которые он перепродавал дороже и на этом зарабатывал. Я не видел в этом ничего противозаконного".

Что предшествовало: Журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что в течение 2016-2018 годов Денис Комарницкий вместе с женой владели 110 квартирами в Киеве, которые быстро продавали. По подсчетам, с продажи квартир Комарницкие могли заработать 440 миллионов гривен.

"Слідство.Інфо" утверждает, что все три ЖК, в которых Комарницкие имели жилье, построены компанией KAN Development. Ее основатель Игорь Никонов в 2014-2015 годах был первым заместителем председателя КГГА Виталия Кличко.

В разговоре с журналистами Ирина Комарницкая отрицала, что квартиры были взяткой. Назвав продажу и покупку жилья "бизнес-деятельностью". На вопрос, в чем заключался бизнес-интерес покупать квартиры, а уже через несколько дней или недель продавать их, она отказалась ответить.

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