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Слідство.Інфо: Комарницький з дружиною в 2016-2018 роках продали в Києві 110 квартир

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 травня 2025, 22:37
Слідство.Інфо: Комарницький з дружиною в 2016-2018 роках продали в Києві 110 квартир
Денис Комарницький. Фото - Українська правда

Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що протягом 2016-2018 років бізнесмен та експолітик Денис Комарницький разом з дружиною володіли 110 квартирами у Києві, які швидко продавали.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Як відмітили журналісти, зважаючи на те, що Комарницького підозрюють у причетності до схем з виділення землі у Києві під забудови, виявлені квартири подружжя Комарницьких могли бути способом розрахунку за надання таких послуг.

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За даними "Слідства.Інфо", у житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі столиці Комарницькі мали 52 квартири.

Ще 48 квартир було в них у ЖК Central Park у районі метро "Либідська". У ЖК Tetris Hall в Ірини Комарницької знайшли ще 10 квартир.

Журналісти дослідили витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і встановили, що виявлені квартири продавалися за лічені дні чи тижні.

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За підрахунками, з продажу квартир Комарницькі могли заробити 440 мільйонів гривень.

У "Слідство.Інфо" звернули увагу, що пік активності з купівлею та продажем житла припав на 2016-2018 роки.

Ні до цього, ні після Комарницькі не оперували нерухомістю у таких обсягах.

Усі три ЖК, в яких Комарницькі мали житло, збудовані компанією KAN Development. Її засновник Ігор Ніконов у 2014-2015 роках був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка.

У розмові з журналістами Ірина Комарницька заперечила, що квартири були хабарем. Назвавши продаж та купівлю житла "бізнес-діяльністю". На запитання, у чому полягав бізнес-інтерес купувати квартири, а вже через кілька днів або тижнів продавати їх, вона відмовилась відповісти.

Знати більше: Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького

Передісторія:

  • 6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
  • Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
  • В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.
  • 10 лютого стало відомо, що Комарницький намагається покинути територію України, правоохоронці вживають заходів для його затримання.
  • "Українська правда" знайшла за кордоном Дениса Комарницького. 26 березня стало відомо, що через виїзд Комарницького звільнили трьох співробітників поліції.

нерухомістькорупціяКиїв
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