Терехов заявив, що харківʼянин, якого вдарив у живіт представник ТЦК, є шкільним учителем
Чоловік, якого кілька днів тому вдарив у живіт представник харківського територіального центру комплектування, виявився шкільним учителем. Під час інциденту він надав документи, що підтверджують його право на відстрочку від мобілізації.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов
Деталі: За словами Терехова, постраждалий є класним керівником 8-го класу, викладає історію, права людини й предмет "Захист Вітчизни". Під час зустрічі з представниками ТЦК він продемонстрував документи, які підтверджують його законне право на відстрочку від мобілізації.
Пряма мова: "Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи.
Все це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили".
Деталі: Терехов наголосив, що подібні випадки підривають довіру до державних інституцій і дискредитують роботу захисників України.
Пряма мова: "Звісно, не можна узагальнювати - у ТЦК працює багато достойних людей, які щиро служать Україні. Проте такі випадки, як цей, б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників. Вони грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини".
Деталі: Мер також звернувся до керівництва правоохоронних органів з вимогою провести всебічне розслідування інциденту та притягнути винного до відповідальності.
Передісторія:
- 11 травня Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службове розслідування через відео із соцмереж, на якому представник ТЦК вдаряє цивільного чоловіка у живіт на вулиці Примерівській.
- У заяві відомства йдеться, що конфлікт виник "внаслідок провокаційних дій громадянина", однак сам факт застосування фізичної сили засуджено.