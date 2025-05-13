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Терехов заявив, що харківʼянин, якого вдарив у живіт представник ТЦК, є шкільним учителем

Анастасія ПроцВівторок, 13 травня 2025, 16:01
Терехов заявив, що харківʼянин, якого вдарив у живіт представник ТЦК, є шкільним учителем
фото: міський голова Ігор Терехов

Чоловік, якого кілька днів тому вдарив у живіт представник харківського територіального центру комплектування, виявився шкільним учителем. Під час інциденту він надав документи, що підтверджують його право на відстрочку від мобілізації. 

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: За словами Терехова, постраждалий є класним керівником 8-го класу, викладає історію, права людини й предмет "Захист Вітчизни". Під час зустрічі з представниками ТЦК він продемонстрував документи, які підтверджують його законне право на відстрочку від мобілізації.

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Пряма мова: "Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. 

Все це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили".

Деталі: Терехов наголосив, що подібні випадки підривають довіру до державних інституцій і дискредитують роботу захисників України.

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Пряма мова: "Звісно, не можна узагальнювати - у ТЦК працює багато достойних людей, які щиро служать Україні. Проте такі випадки, як цей, б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників. Вони грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини".

Деталі: Мер також звернувся до керівництва правоохоронних органів з вимогою провести всебічне розслідування інциденту та притягнути винного до відповідальності.

Передісторія:

  • 11 травня Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службове розслідування через відео із соцмереж, на якому представник ТЦК вдаряє цивільного чоловіка у живіт на вулиці Примерівській.
  • У заяві відомства йдеться, що конфлікт виник "внаслідок провокаційних дій громадянина", однак сам факт застосування фізичної сили засуджено.

ХарківТЦК
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