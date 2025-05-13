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Терехов заявил, что харьковчанин, которого ударил в живот представитель ТЦК, является школьным учителем

Анастасия ПроцВторник, 13 мая 2025, 16:01
Терехов заявил, что харьковчанин, которого ударил в живот представитель ТЦК, является школьным учителем
фото: городской голова Игорь Терехов

Мужчина, которого несколько дней назад ударил в живот представитель харьковского территориального центра комплектования, оказался школьным учителем. Во время инцидента он предоставил документы, подтверждающие его право на отсрочку от мобилизации.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: По словам Терехова, пострадавший является классным руководителем 8-го класса, преподает историю, права человека и предмет "Защита Отечества". Во время встречи с представителями ТЦК он продемонстрировал документы, подтверждающие его законное право на отсрочку от мобилизации.

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Прямая речь: "Мужчина, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы.

Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликта и не оказывал сопротивления. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему силы".

Детали: Терехов отметил, что подобные случаи подрывают доверие к государственным институтам и дискредитируют работу защитников Украины.

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Прямая речь: "Конечно, нельзя обобщать - в ТЦК работает много достойных людей, которые искренне служат Украине. Однако такие случаи, как этот, бьют по доверию к государству и обесценивают подвиг настоящих защитников. Они играют на пользу врагу и раскалывают общество изнутри".

Детали: Мэр также обратился к руководству правоохранительных органов с требованием провести всестороннее расследование инцидента и привлечь виновного к ответственности.

Предыстория:

  • 11 мая Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил служебное расследование из-за видео из соцсетей, на котором представитель ТЦК ударяет гражданского мужчину в живот на улице Примеровской.
  • В заявлении ведомства говорится, что конфликт возник "в результате провокационных действий гражданина", однако сам факт применения физической силы осужден.

ХарьковТЦК
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