Зеленський розповів, про що розмовлятиме з Путіним

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у разі, якщо його розмова з очільником Кремля Владіміром Путіним відбудеться, то він буде домовлятися з ним про повне припинення вогню.

Джерело: Зеленський у розмові з журналістами 13 травня

Пряма мова: "Ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулась. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись. І тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятися про припинення вогню. Бо тільки він це вирішує".

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