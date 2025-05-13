Зеленский рассказал, о чем будет разговаривать с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае, если его разговор с главой Кремля Владимиром Путиным состоится, то он будет договариваться с ним о полном прекращении огня.

Источник: Зеленский в разговоре с журналистами 13 мая

Прямая речь: "Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась. Если Путин действительно готов не только в медиа, а в реальной жизни встречаться. И тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Потому что только он это решает".

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Детали: По словам Зеленского, если во время переговоров Путин выразит готовность к безусловному прекращению огня, это откроет путь к более детальным переговорам о завершении войны в целом.

Также президент выразил надежду, что к его переговорам с российским лидером присоединится президент США Дональд Трамп.

Прямая речь: "Мы предложили президенту Трампу присоединиться. Я не знаю решение президента Соединенных Штатов Америки, но в любом случае, если бы он подтвердил свое участие, я думаю, что это бы имело дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел".

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Что предшествовало: Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, где в четверг могут состояться переговоры между Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.

В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.