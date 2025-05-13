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Обстріли, авіабомба, FPV: росіяни поранили 6 мешканців Донеччини

Валентина РоманенкоВівторок, 13 травня 2025, 17:16
Обстріли, авіабомба, FPV: росіяни поранили 6 мешканців Донеччини
фото прокуратури

Війська РФ у вівторок атакували Покровський та Краматорський райони Донецької області – 6 цивільних поранено.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: Зранку 13 травня окупанти обстріляли приватний сектор Покровська. Множинні осколкові поранення, мінно-вибухові травми, контузію і перелом отримали подружня пара віком 54 та 55 років й 70-річний пенсіонер. На момент атаки потерпілі перебували за місцем мешкання.

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Також ворог атакував селище Новоекономічне Покровського району. Від атаки військ РФ травмовано 61-річного місцевого жителя. Його помешкання зруйновано.

 
фото прокуратури

Тип озброєння наразі встановлюється.

Через деякий час під приціл армії держави-агресора потрапив Краматорський район.

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За допомогою FPV-дрону окупанти завдали удару по с. Іллінівка. Осколкових поранень дістав 51-річний цивільний, який перебував на узбіччі. 

Крім того, ворог скинув авіабомбу "ФАБ-250" на с. Васютинське, вона поцілила по подвір’ю домоволодіння. Тілесних ушкоджень зазнала жінка 42 років. У неї діагностували множинні переломи і забій. Її ушпиталено. Пошкоджено 6 будинків і 3 автівки.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування цинічних атак окупантів на мирне населення.

воєнні злочиниДонецька областьвійнаРосія
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