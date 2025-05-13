Обстрелы, авиабомба, FPV: россияне ранили 6 жителей Донецкой области
Войска РФ во вторник атаковали Покровский и Краматорский районы Донецкой области - 6 гражданских ранены.
Источник: прокуратура Донецкой области
Детали: Утром 13 мая оккупанты обстреляли частный сектор Покровска. Множественные осколочные ранения, минно-взрывные травмы, контузию и перелом получили супружеская пара в возрасте 54 и 55 лет и 70-летний пенсионер. На момент атаки пострадавшие находились по месту жительства.
Также враг атаковал поселок Новоэкономичное Покровского района. От атаки войск РФ травмирован 61-летний местный житель. Его дом разрушен.
Тип вооружения сейчас устанавливается.
Через некоторое время под прицел армии государства-агрессора попал Краматорский район.
С помощью FPV-дрона оккупанты нанесли удар по с. Ильиновка. Осколочных ранений получил 51-летний гражданский, который находился на обочине.
Кроме того, враг сбросил авиабомбу "ФАБ-250" на с. Васютинское, она попала по двору домовладения. Телесные повреждения получила женщина 42 лет. У нее диагностировали множественные переломы и ушиб. Она госпитализирована. Повреждены 6 домов и 3 автомобиля.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования циничных атак оккупантов на мирное население.