Орбан звинуватив спецслужби України в намаганні "очорнити" Угорщину

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українські спецслужби в тому, що вони нібито намагаються зірвати опитування серед угорців про вступ України в Євросоюз.

Джерело: заява Орбана за підсумками засідання Ради оборони Угорщини 13 травня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Орбан поскаржився на "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".

Реклама:

"Україна ініціювала скоординовану кампанію з очорнення Угорщини, аби підірвати нашу ініціативу з проведення опитування про членство (України. – Ред.) в ЄС", – вважає угорський премʼєр.

Він також додав, що Київ нібито "відновив свої контакти в Угорщині для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика".

"Таким чином угорська опозиційна партія взяла активну участь у спецоперації української спецслужби. Такого не було на нашій памʼяті", – бідкається Орбан.

РЕКЛАМА:

Водночас він пообіцяв, що Угорщина завершить своє опитування про євроінтеграцію України, бо "ані Брюссель, ані Київ не можуть вирішувати замість угорського народу".

Нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.

Згодом Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також стало відомо, що у Будапешті затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, згодом його депортували.