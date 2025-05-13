Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан обвинил спецслужбы Украины в попытке "очернить" Венгрию

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 13 мая 2025, 19:05
Орбан обвинил спецслужбы Украины в попытке очернить Венгрию
фото: Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы в том, что они якобы пытаются сорвать опрос среди венгров о вступлении Украины в Евросоюз.

Источник: заявление Орбана по итогам заседания Совета обороны Венгрии 13 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: Орбан пожаловался на "беспрецедентную атаку спецслужб против Венгрии в последние дни".

Реклама:

"Украина инициировала скоординированную кампанию по очернению Венгрии, чтобы подорвать нашу инициативу по проведению опроса о членстве (Украины. – Ред.) в ЕС", – считает венгерский премьер.

Он также добавил, что Киев якобы "возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против Сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика".

"Таким образом, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в спецоперации украинской спецслужбы. Такого не было на нашей памяти", – сетует Орбан.

РЕКЛАМА:

В то же время он пообещал, что Венгрия завершит свой опрос о евроинтеграции Украины, потому что "ни Брюссель, ни Киев не могут решать вместо венгерского народа".

Новое обострение в украинско-венгерских отношениях началось после того, как Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье.

Впоследствии Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Украина в ответ объявила о высылке двух венгерских дипломатов.

Также стало известно, что в Будапеште задержали гражданина Украины, который ранее работал дипломатом, впоследствии его депортировали.

ОрбанВенгрияУкраинаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Госсекретарь США тоже направляется в Турцию, где могут состояться переговоры Зеленского и Путина
Орбан обвинил спецслужбы Украины в попытке "очернить" Венгрию
Зеленский рассказал, о чем будет разговаривать с Путиным
Терехов заявил, что харьковчанин, которого ударил в живот представитель ТЦК, является школьным учителем
Застройщик Никонов отрицает причастность к квартирам Комарницких
На переговоры в Стамбул от США поедут Уиткофф и Келлог - СМИ
Все новости...
Орбан
Орбан: Ожидания Зеленского о «дружественном к Украине» правительстве в Венгрии не оправдаются
"Друзья Украины" в ЕС готовы встать на сторону Молдовы, если вето Орбана будет продолжаться
Орбан к Зеленскому: Президент в Киеве не решает, что думает венгерский народ
Последние новости
20:42
УЗ назначила дополнительный поезд на маршруте "Киев-Днепр"
20:35
футбол"Динамо" – "Шахтер": финал Кубка Украины в Житомире как последний шанс для Пушича
20:34
Польский суд запретил перевозчикам блокировать КПП на границе с Украиной
20:34
В ГПСУ назвали возможные причины блокирования пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" поляками
20:32
Зеленский: Россияне говорят о прямых переговорах, а когда доходит до дела – прячутся
20:24
12 тысяч долларов за фиктивную семью: в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации и выезда за границу
20:13
В сотню раз ярче, чем на Земле: ученые показали полярные сияния на Юпитере
20:05
Госсекретарь США тоже направляется в Турцию, где могут состояться переговоры Зеленского и Путина
20:05
Nissan закроет семь заводов и сокращает 20 000 рабочих мест
19:50
обновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама:
Реклама: