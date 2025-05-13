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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: двоє чоловіків постраждали

Тетяна ОлійникВівторок, 13 травня 2025, 19:28
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: двоє чоловіків постраждали
Фото - Сергій Лисак в Telegram

Російські війська 13 травня завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини, двоє чоловіків постраждали.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом дня агресор бив по Нікопольщині FPV-дронами. Застосував по району й артилерію. Від ударів здригалися Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

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Постраждав чоловік. Йому надали необхідну меддопомогу, лікуватиметься вдома".

Деталі: Ще один чоловік постраждав через удар дроном-камікадзе по Новопавлівській громаді Синельниківського району.

Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечене авто.

Дніпропетровська областьобстріл
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