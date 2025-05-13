Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Днепропетровской области: двое мужчин пострадали

Татьяна ОлейникВторник, 13 мая 2025, 19:28
Россияне ударили по Днепропетровской области: двое мужчин пострадали
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российские войска 13 мая нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины, двое мужчин пострадали.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня агрессор бил по Никопольщине FPV-дронами. Применил по району и артиллерию. От ударов содрогались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.

Реклама:

Пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медпомощь, будет лечиться дома".

Детали: Еще один человек пострадал из-за удара дроном-камикадзе по Новопавловской громаде Синельниковского района.

Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Изуродованное авто.

Днепропетровская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Польский суд запретил перевозчикам блокировать КПП на границе с Украиной
Госсекретарь США тоже направляется в Турцию, где могут состояться переговоры Зеленского и Путина
Орбан обвинил спецслужбы Украины в попытке "очернить" Венгрию
Зеленский рассказал, о чем будет разговаривать с Путиным
Терехов заявил, что харьковчанин, которого ударил в живот представитель ТЦК, является школьным учителем
Застройщик Никонов отрицает причастность к квартирам Комарницких
Все новости...
Днепропетровская область
Россияне били по Никопольщине – уничтожили дом
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии
Россияне атаковали Никопольщину: пострадал мужчина, бушевал пожар
Последние новости
21:49
На Шпицберген прибыла делегация НАТО, Россия уже возмутилась
21:34
Украина и США подписали еще два дополнительных соглашения к «соглашению о недрах»
21:29
Российских фигуристов не допустили к борьбе за две лицензии на Олимпиаду-2026
21:17
Зеленский планирует приехать на первую мессу нового Папы Римского
20:56
НУШ, Интеллект и другие: какую образовательную программу выбрать для первоклассника
20:42
УЗ назначила дополнительный поезд на маршруте "Киев-Днепр"
20:35
футбол"Динамо" – "Шахтер": финал Кубка Украины в Житомире как последний шанс для Пушича
20:34
Польский суд запретил перевозчикам блокировать КПП на границе с Украиной
20:34
В ГПСУ назвали возможные причины блокирования пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" поляками
20:32
Зеленский: Россияне говорят о прямых переговорах, а когда доходит до дела – прячутся
Все новости...
Реклама:
Реклама: