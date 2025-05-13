Россияне ударили по Днепропетровской области: двое мужчин пострадали

Российские войска 13 мая нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины, двое мужчин пострадали.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня агрессор бил по Никопольщине FPV-дронами. Применил по району и артиллерию. От ударов содрогались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.

Реклама:

Пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медпомощь, будет лечиться дома".

Детали: Еще один человек пострадал из-за удара дроном-камикадзе по Новопавловской громаде Синельниковского района.

Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Изуродованное авто.