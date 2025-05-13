Россияне ударили по Днепропетровской области: двое мужчин пострадали
Вторник, 13 мая 2025, 19:28
Российские войска 13 мая нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины, двое мужчин пострадали.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "В течение дня агрессор бил по Никопольщине FPV-дронами. Применил по району и артиллерию. От ударов содрогались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.
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Пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медпомощь, будет лечиться дома".
Детали: Еще один человек пострадал из-за удара дроном-камикадзе по Новопавловской громаде Синельниковского района.
Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Изуродованное авто.