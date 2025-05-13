Держсекретар США теж прямує до Туреччини, де можуть відбутися переговори Зеленського і Путіна

Державний секретар і в.о. радника з нацбезпеки США Марко Рубіо вирушить до Туреччини, де 15 травня має відбутись пряма зустріч представників України і Туреччини, а також можуть відбутися переговори українського і російського лідерів.

Джерело: цю інформацію NBC News підтвердив високопосадовець Білого дому, пише "Європейська правда"

Деталі: Про участь Рубіо у переговорах у Стамбулі раніше заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на форумі в Ер-Ріяді у вівторок.

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У Білому домі підтвердили NBC News, що Рубіо вирушить на переговори в Стамбулі разом із посланцями президента США Стівом Віткоффом і Кітом Келлогом.

Співрозмовник телеканалу також підтвердив, що сам Трамп цього тижня до Туреччини не поїде.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 15 травня, має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

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Також Зеленський заявив, що очікує на "найсильніший пакет санкцій" від союзників України у випадку, якщо Владімір Путін не прилетить у Стамбул домовлятись про припинення вогню.