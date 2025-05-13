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Госсекретарь США тоже направляется в Турцию, где могут состояться переговоры Зеленского и Путина

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 13 мая 2025, 20:05
Госсекретарь США тоже направляется в Турцию, где могут состояться переговоры Зеленского и Путина
фото: Getty Images

Государственный секретарь и и.о. советника по нацбезопасности США Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая должна состояться прямая встреча представителей Украины и Турции, а также могут состояться переговоры украинского и российского лидеров.

Источник: эту информацию NBC News подтвердил чиновник Белого дома, пишет "Европейская правда"

Детали: Об участии Рубио в переговорах в Стамбуле ранее заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на форуме в Эр-Рияде во вторник.

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В Белом доме подтвердили NBC News, что Рубио отправится на переговоры в Стамбул вместе с посланцами президента США Стивом Виткоффом и Китом Келлогом.

Собеседник телеканала также подтвердил, что сам Трамп на этой неделе в Турцию не поедет.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 15 мая, у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

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Также Зеленский заявил, что ожидает "самый сильный пакет санкций" от союзников Украины в случае, если Владимир Путин не прилетит в Стамбул договариваться о прекращении огня.

СШАТурцияПутинЗеленский
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