Зеленський: Росіяни говорять про прямі перемовини, а коли доходить до справи – ховаються

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 13 травня повідомив, що у Харкові тривають роботи після удару російського дрона.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Зараз у Харкові тривають роботи після удару російського дрона. Попередньо, люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об’єкту – абсолютно цивільному об’єкту.

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Росія – у своєму дусі. Коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони відповідають новими ударами та штурмами".

Деталі: Президент додав, що "єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває, – це саме Росія" і на неї потрібно тиснути.

Пряма мова: "Росія багато говорить про прямі перемовини, а коли доходить до справи – вони ховаються. Треба вирішувати. Треба вирішувати з тим, від кого справді залежить, що буде далі. Зараз наша команда активно готує візит у Туреччину".

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Що передувало: Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог відправляться в Стамбул, де у четвер можуть відбутись переговори між Україною та РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.

Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.