Зеленский: Россияне говорят о прямых переговорах, а когда доходит до дела – прячутся

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 13 мая сообщил, что в Харькове продолжаются работы после удара российского дрона.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сейчас в Харькове продолжаются работы после удара российского дрона. Предварительно, люди не пострадали. Это был очередной российский удар по энергетическому объекту – абсолютно гражданскому объекту.

Реклама:

Россия – в своем духе. Когда все от них ждут ответа о прекращении огня и о прямых переговорах, они отвечают новыми ударами и штурмами".

Детали: Президент добавил, что "единственный, кто затягивает войну, единственный, из-за кого война началась, из-за кого она продолжается, – это именно Россия" и на нее нужно давить.

Прямая речь: "Россия много говорит о прямых переговорах, а когда доходит до дела – они прячутся. Надо решать. Надо решать с тем, от кого действительно зависит, что будет дальше. Сейчас наша команда активно готовит визит в Турцию".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, где в четверг могут состояться переговоры между Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.

В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.