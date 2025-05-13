Генштаб: РФ 42 рази атакувала українські позиції на Покровському напрямку

Від початку доби 13 травня на фронті відбулось 125 зіткнень, з них 42 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 13 травня

Дослівно: "На даний час загалом відбулося 125 бойових зіткнень.

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Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1052 дрони-камікадзе та здійснили 3580 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Харківському напрямку ворог один раз намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська.

Двічі ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку – поблизу Піщаного та Загризового.

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На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак у районах Новомихайлівки, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося вісім ворожих атак у районах Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші військові відбили шість ворожих атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Високе, Малинівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дві атаки загарбників у напрямках Новоданилівки та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять невдалих спроб просунутися вперед у напрямку Садового.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили вісім атак противника.