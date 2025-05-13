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Генштаб: РФ 42 раза атаковала украинские позиции на Покровском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 13 мая 2025, 22:45
Генштаб: РФ 42 раза атаковала украинские позиции на Покровском направлении
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 13 мая на фронте состоялось 125 столкновений, из них 42 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 13 мая

Дословно: "В настоящее время в целом произошло 125 боевых столкновений.

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Сегодня государство-террорист нанесло 60 авиационных ударов, применив 101 управляемую бомбу. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1052 дроны-камикадзе и осуществили 3580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска.

Дважды враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении – вблизи Песчаного и Загрызово.

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На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак в районах Новомихайловки, Новосергиевки, Колодязов, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки.

На Северском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло восемь вражеских атак в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении наши военные отбили шесть вражеских атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Старая Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Луч.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 20 вражеских атак вблизи Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Багатира, Новополя, Одрадного и в сторону Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Высокое, Малиновка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили две атаки захватчиков в направлениях Новоданиловки и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед в направлении Садового.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где наши войска за сегодня отбили восемь атак противника.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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