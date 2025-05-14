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Польські перевізники розблокували рух на пункті пропуску "Дорогуськ"

Альона Мазуренко Середа, 14 травня 2025, 00:48
Польські перевізники розблокували рух на пункті пропуску Дорогуськ
ілюстративне фото Getty Images

Польські перевізники, які раніше обмежили рух транспорту через пункт пропуску "Дорогульск", блокування пункту пропуску. Наразі рух вантажних автомобілів в обох напрямках відбувається у звичайному режимі.

Джерело: Державна прикордонна служба, Держмитслужба

Дослівно ДПСУ: "Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ".

Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.

На даний час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин – Догогуськ" поновлено у звичайному режимі".

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Деталі: У митній службі із посиланням на інформацію польських митників повідомили, що о 23:00 год. 13 травня страйк з боку польської сторони було припинено, а пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" розблоковано.

Нагадаємо:

  • Польські перевізники розпочали анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" 12 травня о 16:00.
  • Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку.
  • Причина мітингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.
  • Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.
  • Київ закликає Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажівок поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
  • На пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" бензовози й газовози пропускають разом з іншими вантажівками по одній машині на годину. Деякі вантажівки вже стоять у черзі понад добу.

кордонПольщаУкраїнамітинги
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