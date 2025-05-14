Польські перевізники розблокували рух на пункті пропуску "Дорогуськ"
Польські перевізники, які раніше обмежили рух транспорту через пункт пропуску "Дорогульск", блокування пункту пропуску. Наразі рух вантажних автомобілів в обох напрямках відбувається у звичайному режимі.
Джерело: Державна прикордонна служба, Держмитслужба
Дослівно ДПСУ: "Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ".
Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.
На даний час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин – Догогуськ" поновлено у звичайному режимі".
Деталі: У митній службі із посиланням на інформацію польських митників повідомили, що о 23:00 год. 13 травня страйк з боку польської сторони було припинено, а пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" розблоковано.
Нагадаємо:
- Польські перевізники розпочали анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" 12 травня о 16:00.
- Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку.
- Причина мітингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.
- Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.
- Київ закликає Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажівок поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
- На пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" бензовози й газовози пропускають разом з іншими вантажівками по одній машині на годину. Деякі вантажівки вже стоять у черзі понад добу.