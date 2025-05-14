Польські перевізники розблокували рух на пункті пропуску "Дорогуськ"

Польські перевізники, які раніше обмежили рух транспорту через пункт пропуску "Дорогульск", блокування пункту пропуску. Наразі рух вантажних автомобілів в обох напрямках відбувається у звичайному режимі.

Джерело: Державна прикордонна служба, Держмитслужба

Дослівно ДПСУ: "Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ".



Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.



На даний час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин – Догогуськ" поновлено у звичайному режимі".

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Деталі: У митній службі із посиланням на інформацію польських митників повідомили, що о 23:00 год. 13 травня страйк з боку польської сторони було припинено, а пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" розблоковано.

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