Польские перевозчики разблокировали движение на пункте пропуска "Дорогуск"
Польские перевозчики, которые ранее ограничили движение транспорта через пункт пропуска "Дорогульск", блокирование пункта пропуска. Сейчас движение грузовых автомобилей в обоих направлениях происходит в обычном режиме.
Источник: Государственная пограничная служба, Гостаможслужба
Дословно ГПСУ: "Польские участники акции, которые препятствовали движению грузовых транспортных средств, завершили блокирование пункта пропуска "Дорогуск".
Информацию сообщили представители Пограничной стражи Республики Польша. Свои действия протестующие прекратили в 22.30 по киевскому времени.
В настоящее время оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин - Догогуск" восстановлено в обычном режиме".
Детали: В таможенной службе со ссылкой на информацию польских таможенников сообщили, что в 23:00 час. 13 мая забастовка со стороны польской стороны была прекращена, а пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" разблокирован.
Напомним:
- Польские перевозчики начали анонсированную акцию протеста на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" 12 мая в 16:00.
- Протестующие ограничили пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост на украинско-польской границе до 1 транспортного средства в час в каждом направлении.
- Причина митинга - растущее недовольство условиями работы и доходами. Польские транспортники в очередной раз указывают на украинских коллег как источник своих проблем, обвиняя их в снижении ставок на перевозки и вытеснении с рынка.
- Перевозчики массово выписываются из "еЧерги" для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов.
- Киев призывает Варшаву к активным действиям и переговорам с польскими перевозчиками, которые накануне заблокировали движение грузовиков вблизи пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".
- На пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" бензовозы и газовозы пропускают вместе с другими грузовиками по одной машине в час. Некоторые грузовики уже стоят в очереди более суток.