Польские перевозчики разблокировали движение на пункте пропуска "Дорогуск"

Польские перевозчики, которые ранее ограничили движение транспорта через пункт пропуска "Дорогульск", блокирование пункта пропуска. Сейчас движение грузовых автомобилей в обоих направлениях происходит в обычном режиме.

Источник: Государственная пограничная служба, Гостаможслужба

Дословно ГПСУ: "Польские участники акции, которые препятствовали движению грузовых транспортных средств, завершили блокирование пункта пропуска "Дорогуск".

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Информацию сообщили представители Пограничной стражи Республики Польша. Свои действия протестующие прекратили в 22.30 по киевскому времени.

В настоящее время оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин - Догогуск" восстановлено в обычном режиме".

Детали: В таможенной службе со ссылкой на информацию польских таможенников сообщили, что в 23:00 час. 13 мая забастовка со стороны польской стороны была прекращена, а пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" разблокирован.

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Напомним: