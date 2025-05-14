Росіяни відправляють погано навчених новобранців у піхотні штурми – ISW

За даними Інституту вивчення війни, російські окупанти відправляють погано навчених новобранців у піхотні штурми, попри високі втрати, щоб РФ мала кращу позицію на потенційних переговорах з Україною та США.

Джерело: ISW

Дослівно: "Повідомляється, що російські військові генерують достатньо сил для відшкодування втрат і посилюють чисельність угруповання російських військ в Україні, незважаючи на збільшення втрат на квадратний кілометр.

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Президент Росії Володимир Путін (правитель РФ - ред.), схоже, погоджується на значні втрати в обмін на зменшення віддачі, щоб отримати вигідні позиції на полі бою та врегулювати сприйняття військових можливостей Росії для тиску на Україну в переговорах".

Деталі: Так, 13 травня Путін заявив, що від 50 000 до 60 000 осіб добровільно вступають до лав російської армії щомісяця.

В ISW вважають, що заяви, які лунають в РФ та Україні, що до чисельності окупаційної армії, свідчать про те, що Росія може генерувати достатньо сил для заміщення втрат, водночас збільшуючи загальний розмір свого угруповання військ в Україні.

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Так, Росія продовжує терпіти втрати особового складу, порівнянні з рівнем втрат, які російські війська зазнали під час періоду посиленого наступу восени 2024 року, незважаючи на уповільнення темпів просування протягом перших чотирьох місяців 2025 року.

Російські війська, ймовірно, здатні генерувати достатньо сил для підтримки рівня заміщення та збільшення розміру російського угруповання військ в Україні шляхом швидкого розгортання низькоякісних військ до підрозділів на передовій.

Зазначається, що нові російські новобранці проходять лише місяць навчання перед розгортанням в Україні: "Російські військові зараз надають пріоритет відправленню погано навчених новобранців у піхотні штурми з високою втратою військ для досягнення нищівного прогресу – незважаючи на вищий рівень втрат на квадратний кілометр".

Росія також намагається продовжити переговори, щоб отримати додаткові поступки від Сполучених Штатів та одночасно здійснити додаткові просування на полі бою.