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Россияне отправляют плохо обученных новобранцев в пехотные штурмы – ISW

Алена МазуренкоСреда, 14 мая 2025, 06:32
Россияне отправляют плохо обученных новобранцев в пехотные штурмы – ISW
FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

По данным Института изучения войны, российские оккупанты отправляют плохо обученных новобранцев в пехотные штурмы, несмотря на высокие потери, чтобы РФ имела лучшую позицию на потенциальных переговорах с Украиной и США.

Источник: ISW

Дословно: Сообщается, что российские военные генерируют достаточно сил для возмещения потерь и усиливают численность группировки российских войск в Украине, несмотря на увеличение потерь на квадратный километр.

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Президент России Владимир Путин (правитель РФ – ред.), похоже, соглашается на значительные потери в обмен на уменьшение отдачи, чтобы получить выгодные позиции на поле боя и урегулировать восприятие военных возможностей России для давления на Украину в переговорах".

Детали: Так, 13 мая Путин заявил, что от 50 000 до 60 000 человек добровольно вступают в ряды российской армии ежемесячно.

В ISW считают, что заявления, звучащие в РФ и Украине о численности оккупационной армии, свидетельствуют о том, что Россия может генерировать достаточно сил для замещения потерь, в то же время увеличивая общий размер своей группировки войск в Украине.

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Так, Россия продолжает терпеть потери личного состава по сравнению с уровнем потерь, которые российские войска понесли во время периода усиленного наступления осенью 2024 года, несмотря на замедление темпов продвижения в течение первых четырех месяцев 2025 года.

Российские войска, вероятно, способны генерировать достаточно сил для поддержания уровня замещения и увеличения размера российской группировки войск в Украине путем быстрого развертывания низкокачественных войск в подразделения на передовой.

Отмечается, что новые российские новобранцы проходят только месяц обучения перед развертыванием в Украине: "Российские военные сейчас предоставляют приоритет отправке плохо обученных новобранцев в пехотные штурмы с высокой потерей войск для достижения сокрушительного прогресса – несмотря на более высокий уровень потерь на квадратный километр".

Россия также пытается продолжить переговоры, чтобы получить дополнительные уступки от Соединенных Штатов и одновременно осуществить дополнительные продвижения на поле боя.

российско-украинская войнаоккупациявойнаУкраина
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