Окупанти атакували Рівненщину: 2 поранених, пошкоджено інфраструктуру
Середа, 14 травня 2025, 07:26
Двоє людей дістали поранення внаслідок російської атаки у Рівненській області вранці 14 травня.
Джерело: начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль в Telegram
Пряма мова Коваля: "Тривожним був ранок на Рівненщині. Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень".
Реклама:
Деталі: За словами начальника ОВА, також є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби.