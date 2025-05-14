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Окупанти атакували Рівненщину: 2 поранених, пошкоджено інфраструктуру

Ірина БалачукСереда, 14 травня 2025, 07:26
Окупанти атакували Рівненщину: 2 поранених, пошкоджено інфраструктуру
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Двоє людей дістали поранення внаслідок російської атаки у Рівненській області вранці 14 травня.

Джерело: начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль в Telegram

Пряма мова Коваля: "Тривожним був ранок на Рівненщині. Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень".

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Деталі: За словами начальника ОВА, також є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби.

Рівненська область
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