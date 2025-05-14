Оккупанты атаковали Ровенскую область: 2 раненых, повреждена инфраструктура
Среда, 14 мая 2025, 07:26
Два человека получили ранения в результате российской атаки в Ровенской области утром 14 мая.
Источник: начальник Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram
Прямая речь Коваля: "Тревожным было утро на Ровенщине. Силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушные цели врага. Два человека получили ранения".
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Детали: По словам начальника ОВА, также есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры. На местах сбития работают соответствующие службы.