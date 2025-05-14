Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Нікополь: пошкоджено магазини, спортклуб та 2 багатоповерхівки

Ірина БалачукСереда, 14 травня 2025, 08:03
Росіяни атакували Нікополь: пошкоджено магазини, спортклуб та 2 багатоповерхівки
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та FPV-дронами – пошкодили 2 багатоповерхівки, 7 магазинів, спортивний клуб, басейн та лінію електропередачі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ворог атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. По Мирівській громаді поцілив ввечері, по райцентру та Марганецькій громаді – вже на ранок. Пошкоджені магазини, лабораторія, багатоквартирний будинок, лінія електропередач. Обстеження території триває". 

Реклама:
 
Фото з telegram Сергія Лисака

Деталі: За словами Лисака, люди не постраждали.

Лукашук уточнив, що вранці загарбники атакували Нікополь та Марганецьку громаду дронами-камікадзе, а також обстріляли з артилерії. 

 
Фото з telegram миколи лукашука 

"У райцентрі через удари дронів пошкоджені 7 магазинів, спортивний клуб, басейн, 2 багатоповерхівки, лабораторія та лінія електропередачі", – повідомив голова облради. 

 
Фото з telegram миколи лукашука 

НікопольДніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоУ Києві мешканець Хмельниччини влаштував стрілянину у готелі, його затримали
інфографікаДовіра українців до Зеленського зросла до 74% у першій половині травня – КМС
Після скандалу з домаганнями Білоус звільнився з Молодого театру
Президент Бразилії, який прямує до Москви, пообіцяв підштовхнути Путіна до переговорів у Стамбулі
ЄС збирається запровадити підвищені мита на імпорт з України– FT
Росіяни відправляють погано навчених новобранців у піхотні штурми – ISW
Усі новини...
Нікополь
Росіяни атакували Нікопольщину: постраждав чоловік, вирувала пожежа
Окупанти двічі атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу у Нікополі – ДСНС
Окупанти атакували Нікополь: поранено 12 людей, серед них підліток
Останні новини
11:33
В Україні є 1 654 адреси масової реєстрації бізнесів: в яких регіонах їх найбільше
11:19
оновленоУ Києві мешканець Хмельниччини влаштував стрілянину у готелі, його затримали
11:17
ЗМІ: НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону
11:09
інфографікаДовіра українців до Зеленського зросла до 74% у першій половині травня – КМС
11:08
інфографікаПонад 70% українців проти виборів під час перемир′я – опитування
11:08
Україна на 10% скоротила експорт залізної руди
10:54
формула-1Європейське турне розпочинається: розклад Гран-прі Емілії-Романьї
10:51
Після скандалу з домаганнями Білоус звільнився з Молодого театру
10:50
Ядерна угода навпаки: Іран пропонує союз зі США та ворогами замість "роззброєння"
10:35
США і Саудівська Аравія оголосили про угоду на 142 мільярди доларів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: