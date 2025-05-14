Росіяни атакували Нікополь: пошкоджено магазини, спортклуб та 2 багатоповерхівки

Російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та FPV-дронами – пошкодили 2 багатоповерхівки, 7 магазинів, спортивний клуб, басейн та лінію електропередачі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ворог атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. По Мирівській громаді поцілив ввечері, по райцентру та Марганецькій громаді – вже на ранок. Пошкоджені магазини, лабораторія, багатоквартирний будинок, лінія електропередач. Обстеження території триває".

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Фото з telegram Сергія Лисака

Деталі: За словами Лисака, люди не постраждали.



Лукашук уточнив, що вранці загарбники атакували Нікополь та Марганецьку громаду дронами-камікадзе, а також обстріляли з артилерії.

Фото з telegram миколи лукашука

"У райцентрі через удари дронів пошкоджені 7 магазинів, спортивний клуб, басейн, 2 багатоповерхівки, лабораторія та лінія електропередачі", – повідомив голова облради.