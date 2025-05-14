Россияне атаковали Никополь: повреждены магазины, спортклуб и 2 многоэтажки
Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и FPV-дронами – повредили 2 многоэтажки, 7 магазинов, спортивный клуб, бассейн и линию электропередачи.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук в Telegram
Прямая речь главы области: "Враг атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. По Мировской общине попал вечером, по райцентру и Марганецкой общине – уже на утро. Повреждены магазины, лаборатория, многоквартирный дом, линия электропередач. Обследование территории продолжается".
Детали: По словам Лысака, люди не пострадали.
Лукашук уточнил, что утром захватчики атаковали Никополь и Марганецкую общину дронами-камикадзе, а также обстреляли из артиллерии.
"В райцентре из-за ударов дронов повреждены 7 магазинов, спортивный клуб, бассейн, 2 многоэтажки, лаборатория и линия электропередачи", – сообщил глава облсовета.