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Россияне атаковали Никополь: повреждены магазины, спортклуб и 2 многоэтажки

Ирина БалачукСреда, 14 мая 2025, 08:03
Россияне атаковали Никополь: повреждены магазины, спортклуб и 2 многоэтажки
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и FPV-дронами – повредили 2 многоэтажки, 7 магазинов, спортивный клуб, бассейн и линию электропередачи.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь главы области: "Враг атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. По Мировской общине попал вечером, по райцентру и Марганецкой общине – уже на утро. Повреждены магазины, лаборатория, многоквартирный дом, линия электропередач. Обследование территории продолжается". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: По словам Лысака, люди не пострадали.

Лукашук уточнил, что утром захватчики атаковали Никополь и Марганецкую общину дронами-камикадзе, а также обстреляли из артиллерии. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ ЛУКАШУКА

"В райцентре из-за ударов дронов повреждены 7 магазинов, спортивный клуб, бассейн, 2 многоэтажки, лаборатория и линия электропередачи", – сообщил глава облсовета. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ ЛУКАШУКА

НикопольДнепропетровская областьвойна
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