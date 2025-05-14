Россияне атаковали Никополь: повреждены магазины, спортклуб и 2 многоэтажки

Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и FPV-дронами – повредили 2 многоэтажки, 7 магазинов, спортивный клуб, бассейн и линию электропередачи.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь главы области: "Враг атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. По Мировской общине попал вечером, по райцентру и Марганецкой общине – уже на утро. Повреждены магазины, лаборатория, многоквартирный дом, линия электропередач. Обследование территории продолжается".

Реклама:

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: По словам Лысака, люди не пострадали.

Лукашук уточнил, что утром захватчики атаковали Никополь и Марганецкую общину дронами-камикадзе, а также обстреляли из артиллерии.

ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ ЛУКАШУКА

"В райцентре из-за ударов дронов повреждены 7 магазинов, спортивный клуб, бассейн, 2 многоэтажки, лаборатория и линия электропередачи", – сообщил глава облсовета.

РЕКЛАМА: