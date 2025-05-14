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Окупанти вдарили дронами по Харківщині: постраждали 3 цивільних

Ірина БалачукСереда, 14 травня 2025, 08:53
Окупанти вдарили дронами по Харківщині: постраждали 3 цивільних
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Троє мирних мешканців Харківської області постраждали внаслідок російської атаки ударними безпілотниками уночі 14 травня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "Російські військовослужбовці вдарили БпЛА "Герань-2" по с. Олександрівка Близнюківської ТГ Лозівського району. Пошкоджено житлові будинки, гараж, автомобіль, трактори. Постраждали троє мирних мешканців – поранень дістали двоє чоловіків віком 49 і 54 роки, 93-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес". 

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фото прокуратури

Деталі: Крім того, близько 00:05 14 травня окупанти атакували безпілотником м. Валки Богодухівського району – влучили у вантажівку, яка була припаркована на узбіччі. 

 
фото прокуратури

Пошкоджено транспортний засіб та паркан біля будинку, але минулося без постраждалих. 

 
фото прокуратури

За попередніми даними, окупанти застосували БпЛА "Ланцет". 

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фото прокуратури

Харківська областьбезпілотники
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