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Оккупанты ударили дронами по Харьковской области: пострадали 3 гражданских

Ирина БалачукСреда, 14 мая 2025, 08:53
Оккупанты ударили дронами по Харьковской области: пострадали 3 гражданских
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Трое мирных жителей Харьковской области пострадали в результате российской атаки ударными беспилотниками ночью 14 мая.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Российские военнослужащие ударили БпЛА "Герань-2" по с. Александровка Близнюковской ТО Лозовского района. Повреждены жилые дома, гараж, автомобиль, тракторы. Пострадали трое мирных жителей – ранения получили двое мужчин в возрасте 49 и 54 года, 93-летняя женщина получила острую реакцию на стресс". 

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ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: Кроме того, около 00:05 14 мая оккупанты атаковали беспилотником г. Валки Богодуховского района – попали в грузовик, который был припаркован на обочине. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Повреждено транспортное средство и забор возле дома, но обошлось без пострадавших. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

По предварительным данным, оккупанты применили БпЛА "Ланцет". 

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ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Харьковская областьбеспилотники
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