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Вночі Росія атакувала "Іскандером" та 145-а БпЛА: ППО збила 80 ворожих безпілотників

Станіслав ПогоріловСереда, 14 травня 2025, 09:09
Вночі Росія атакувала Іскандером та 145-а БпЛА: ППО збила 80 ворожих безпілотників
фото: зеленський у Telegram

У ніч на 14 травня російські загарбники атакували Україну балістичною рекетою "Іскандер-М/KN-23" та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 80 ворожих беспілотників.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що станом на 9.00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, заході та в центрі країни.

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42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

безпілотникиППОросійсько-українська війна
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