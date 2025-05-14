Ночью Россия атаковала "Искандером" и 145-ю БпЛА: ПВО сбила 80 вражеских беспилотников

В ночь на 14 мая российские захватчики атаковали Украину баллистической рекетой "Искандер-М/KN-23" и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 80 вражеских беспилотников.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что по состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, западе и в центре страны.

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42 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесская, Донецкая и Кировоградская области.