Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фон дер Ляєн підтвердила, що вже погодили 17-й пакет санкцій проти РФ

Марія Ємець, Ірина БалачукСереда, 14 травня 2025, 11:43
Фон дер Ляєн підтвердила, що вже погодили 17-й пакет санкцій проти РФ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото Getty images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Європа погодила 17-й пакет санкцій проти Росії, який зокрема стосується "тіньового флоту" танкерів.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на заяву президентки у мережі X

Пряма мова фон дер Ляєн: "Я вітаю домовленість про наш 17-й пакет санкцій проти Росії".

Реклама:

Деталі: Вона уточнила, що Європа ще більше обмежує доступ до технологій, що застосовуються на полі бою. Також у список додали ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії.

"Ця війна має завершитись. Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль", – підсумувала президентка Єврокомісії.

Передісторія:

ЄСРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: В Європі затримали українців, підозрюваних у підготовці вибухових атак на замовлення РФ
В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського
оновленоУ Києві мешканець Хмельниччини влаштував стрілянину у готелі, його затримали
інфографікаДовіра українців до Зеленського зросла до 74% у першій половині травня – КМС
Після скандалу з домаганнями Білоус звільнився з Молодого театру
Президент Бразилії, який прямує до Москви, пообіцяв підштовхнути Путіна до переговорів у Стамбулі
Усі новини...
ЄС
Джерело: посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії
ЄС збирається запровадити підвищені мита на імпорт з України– FT
ЄС планує продовжити тиск на Росію 18-м пакетом санкцій
Останні новини
15:09
Росіяни завдали удару по промисловому об’єкту в Сумах 
15:08
Tesla відновлює імпорт китайських запчастин після торгового перемир’я Трампа
15:00
У Раді заборонили держзрадникам усиновлювати дітей
14:56
Трамп не знає, чи прилетить Путін на переговори до Туреччини
14:55
футбол"Шахтар" відхилив першу пропозицію італійського "Наполі" щодо Судакова
14:55
Військові готують до фронту наземний дрон "Гном" із гранатометами та кулеметом
14:46
Інгулецький ГЗК простоює десять місяців: "Метінвест" назвав основну причину
14:32
колонкаЧому звільнення Білоуса з Молодого театру не розв'язує театральну кризу
14:07
Сікорський: Польща не планує розміщати своїх військових в Україні
14:07
фото Росіяни вдарили по Куп’янську – убили мирного мешканця
Усі новини...
Реклама:
Реклама: