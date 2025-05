Фон дер Ляєн підтвердила, що вже погодили 17-й пакет санкцій проти РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Європа погодила 17-й пакет санкцій проти Росії, який зокрема стосується "тіньового флоту" танкерів.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на заяву президентки у мережі X

Пряма мова фон дер Ляєн: "Я вітаю домовленість про наш 17-й пакет санкцій проти Росії".

Реклама:

Деталі: Вона уточнила, що Європа ще більше обмежує доступ до технологій, що застосовуються на полі бою. Також у список додали ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії.

"Ця війна має завершитись. Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль", – підсумувала президентка Єврокомісії.

I welcome the agreement on our 17th sanctions package against Russia.



We are further restricting access to battlefield technology.



And we have listed an additional 189 shadow fleet vessels to target Russia's energy exports.



This war has to end. We will keep the pressure high…