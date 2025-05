Фон дер Ляйен подтвердила, что уже согласовали 17-й пакет санкций против РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Европа согласовала 17-й пакет санкций против России, который в частности касается "теневого флота" танкеров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента в сети X

Прямая речь фон дер Ляйен: "Я приветствую договоренность о нашем 17-м пакете санкций против России".

Детали: Она уточнила, что Европа еще больше ограничивает доступ к технологиям, применяемым на поле боя. Также в список добавили еще 189 судов "теневого флота", чтобы ударить по энергетическому экспорту России.

"Эта война должна завершиться. Мы продолжим поддерживать высокое давление на Кремль", – подытожила президент Еврокомиссии.

