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Шмигаль: Уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера на переговорах з ЄС

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 14 травня 2025, 13:28
Шмигаль: Уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера на переговорах з ЄС
Денис Шмигаль, фото: КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що український уряд 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telegram Шмигаля

Деталі: За словами Шмигаля, дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. "Вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, нашим стратегічним та програмним документам", – зазначив глава уряду.

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Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи".

"Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи", – запевнив Денис Шмигаль.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила у соцмережі Х, що таким чином Україна завершила всі внутрішні кроки для відкриття першого переговорного кластера.

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"Зусилля України незмінні. Незважаючи на війну, ми продовжуємо трансформації, щоб приєднатися як сильний і спроможний член", – написала Стефанішина.

Дорожні карти з верховенства права та державного управління є умовою відкриття перемовин за кластером 1 "Основи", зазначили в урядовому офісі з європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Шмигаль ЄСєвроінтеграціяУкраїна
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