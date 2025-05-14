Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль: Правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера на переговорах с ЕС

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 14 мая 2025, 13:28
Шмыгаль: Правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера на переговорах с ЕС
Денис Шмышаль, фото: КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство 14 мая утвердило дорожные карты, необходимые для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telegram Шмыгаля

Детали: По словам Шмыгаля, дорожные карты касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. "Они вполне соответствуют международным обязательствам Украины, нашим стратегическим и программным документам", - отметил глава правительства.

Реклама:

Также правительство одобрило переговорную позицию по первому кластеру переговоров "Основы".

"Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы", - заверил Денис Шмыгаль.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила в соцсети Х, что таким образом Украина завершила все внутренние шаги для открытия первого переговорного кластера.

РЕКЛАМА:

"Усилия Украины неизменны. Несмотря на войну, мы продолжаем трансформации, чтобы присоединиться как сильный и способный член", – написала Стефанишина.

Дорожные карты по верховенству права и государственному управлению являются условием открытия переговоров по кластеру 1 "Основы", отметили в Правительственном офисе по европейской и евроатлантической интеграции.

Что предшествовало:

Подробно о намерениях Венгрии читайте в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС

ШмыгальЕСевроинтеграцияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: В Европе задержали украинцев, подозреваемых в подготовке взрывных атак по заказу РФ
В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский
обновленоВ Киеве житель Хмельницкой области устроил стрельбу в гостинице, его задержали
инфографикаДоверие украинцев к Зеленскому выросло до 74% в первой половине мая – КМИС
После скандала с притязаниями Белоус уволился из Молодого театра
Президент Бразилии, который едет в Москву, пообещал подтолкнуть Путина к переговорам в Стамбуле
Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина
Шмыгаль заявил, что договорился с США не засчитывать уже оказанную помощь в соглашении о недрах
Шмыгаль: Украина ожидает более $ 39 млрд бюджетной поддержки в этом году
Последние новости
15:09
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Сумах
15:08
Tesla возобновляет импорт китайских запчастей после торгового перемирия Трампа
15:00
В Раде запретили госпредателям усыновлять детей
14:56
Трамп не знает, прилетит ли Путин на переговоры в Турцию
14:55
футбол"Шахтер" отклонил первое предложение итальянского "Наполи" по Судакову
14:55
Военные готовят к фронту наземный дрон "Гном" с гранатометами и пулеметом
14:46
Ингулецкий ГОК простаивает десять месяцев: "Метинвест" назвал основную причину
14:32
КолонкаПочему увольнение Билоуса из Молодого театра не решает театральный кризис
14:07
Сикорский: Польша не планирует размещать своих военных в Украине
14:07
фото Россияне ударили по Купянску – убили мирного жителя
Все новости...
Реклама:
Реклама: