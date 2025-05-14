Шмыгаль: Правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера на переговорах с ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство 14 мая утвердило дорожные карты, необходимые для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telegram Шмыгаля

Детали: По словам Шмыгаля, дорожные карты касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. "Они вполне соответствуют международным обязательствам Украины, нашим стратегическим и программным документам", - отметил глава правительства.

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Также правительство одобрило переговорную позицию по первому кластеру переговоров "Основы".

"Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы", - заверил Денис Шмыгаль.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила в соцсети Х, что таким образом Украина завершила все внутренние шаги для открытия первого переговорного кластера.

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"Усилия Украины неизменны. Несмотря на войну, мы продолжаем трансформации, чтобы присоединиться как сильный и способный член", – написала Стефанишина.

Дорожные карты по верховенству права и государственному управлению являются условием открытия переговоров по кластеру 1 "Основы", отметили в Правительственном офисе по европейской и евроатлантической интеграции.

Что предшествовало:

Венгрия до сих пор не сняла свое вето на фактическое открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС. Между тем, глава дипломатии ЕС Кая Каллас во Львове признала, что Евросоюз готовит план Б из-за вето Венгрии.

По данным агентства Bloomberg, ЕС обсуждает способы, как предотвратить срыв Венгрией фактического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Подробно о намерениях Венгрии читайте в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС