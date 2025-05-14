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Сікорський: Польща не планує розміщати своїх військових в Україні

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 14 травня 2025, 14:07
Сікорський: Польща не планує розміщати своїх військових в Україні
Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на тлі заяви спецпосланця американського президента Дональда Трампа заявив, що немає жодних планів відправляти польських солдатів в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Wprost

Деталі: У вівторок, 13 травня, спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни РФ проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.

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Пряма мова Сікорського: "Припиніть маніпулювати".

Деталі: На його думку, Келлог "надмірно інтерпретував", що Польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться.

"Але, як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я, наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі", – наголосив Сікорський.

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Очільник МЗС Польщі зазначив, що з точки зору Польщі буде йтися про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист "більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для убезпечення військ, які вирушать до України".

Що було раніше:

  • Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.
  • А лідер найбільшої опозиційної партії Польщі Ярослав Качинський запідозрив "обман" з боку прем’єр-міністра Дональда Туска у питанні потенційного залучення польських військових в Україні через заяву спецпосланця Трампа. 

ПольщаУкраїнаросійсько-українська війна
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