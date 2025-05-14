Сікорський: Польща не планує розміщати своїх військових в Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на тлі заяви спецпосланця американського президента Дональда Трампа заявив, що немає жодних планів відправляти польських солдатів в Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Wprost
Деталі: У вівторок, 13 травня, спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни РФ проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.
Пряма мова Сікорського: "Припиніть маніпулювати".
Деталі: На його думку, Келлог "надмірно інтерпретував", що Польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться.
"Але, як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я, наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі", – наголосив Сікорський.
Очільник МЗС Польщі зазначив, що з точки зору Польщі буде йтися про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист "більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для убезпечення військ, які вирушать до України".
Що було раніше:
- Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.
- А лідер найбільшої опозиційної партії Польщі Ярослав Качинський запідозрив "обман" з боку прем’єр-міністра Дональда Туска у питанні потенційного залучення польських військових в Україні через заяву спецпосланця Трампа.