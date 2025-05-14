Сикорский: Польша не планирует размещать своих военных в Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне заявления спецпосланника американского президента Дональда Трампа заявил, что нет никаких планов отправлять польских солдат в Украину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Wprost
Детали: Во вторник, 13 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования после завершения горячей фазы войны РФ против Украины обсуждается размещение иностранных сил к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские военные.
Прямая речь Сикорского: "Прекратите манипулировать".
Детали: По его мнению, Келлог "чрезмерно интерпретировал", что Польша может быть частью этой операции, если она состоится.
"Но, как уже много раз заявляли министр обороны, глава правительства и я, наше участие в операции не будет включать присутствие польских солдат на украинской земле", - подчеркнул Сикорский.
Глава МИД Польши отметил, что с точки зрения Польши речь будет идти об авиационной поддержке, охране логистического узла и защите "более чем 600-километровой границы с Россией и Беларусью для обеспечения безопасности войск, которые отправятся в Украину".
Что предшествовало:
- Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также отрицал намерения польской стороны размещать собственные силы в Украине в рамках послевоенного урегулирования с Россией.
- А лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши Ярослав Качиньский заподозрил "обман" со стороны премьер-министра Дональда Туска в вопросе потенциального привлечения польских военных в Украину из-за заявления спецпосланца Трампа.