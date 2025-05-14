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Сикорский: Польша не планирует размещать своих военных в Украине

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 14 мая 2025, 14:07
Сикорский: Польша не планирует размещать своих военных в Украине
Радослав Сикорский. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне заявления спецпосланника американского президента Дональда Трампа заявил, что нет никаких планов отправлять польских солдат в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Wprost

Детали: Во вторник, 13 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования после завершения горячей фазы войны РФ против Украины обсуждается размещение иностранных сил к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские военные.

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Прямая речь Сикорского: "Прекратите манипулировать".

Детали: По его мнению, Келлог "чрезмерно интерпретировал", что Польша может быть частью этой операции, если она состоится.

"Но, как уже много раз заявляли министр обороны, глава правительства и я, наше участие в операции не будет включать присутствие польских солдат на украинской земле", - подчеркнул Сикорский.

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Глава МИД Польши отметил, что с точки зрения Польши речь будет идти об авиационной поддержке, охране логистического узла и защите "более чем 600-километровой границы с Россией и Беларусью для обеспечения безопасности войск, которые отправятся в Украину".

Что предшествовало:

  • Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также отрицал намерения польской стороны размещать собственные силы в Украине в рамках послевоенного урегулирования с Россией.
  • А лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши Ярослав Качиньский заподозрил "обман" со стороны премьер-министра Дональда Туска в вопросе потенциального привлечения польских военных в Украину из-за заявления спецпосланца Трампа.

ПольшаУкраинароссийско-украинская война
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