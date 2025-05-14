Росіяни вдарили по Куп’янську – убили мирного мешканця
Середа, 14 травня 2025, 14:07
Мирний мешканець загинув внаслідок ворожої авіаатаки по Куп’янську Харківської області вранці 14 травня.
Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram
Дослівно прокуратура: "14 травня близько 10:30 російська армія вчергове завдала авіаційного удару по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ. Загинув 63-річний чоловік, який у цей час перебував на території домоволодіння".
Деталі: За попередніми даними, окупанти скинули на місто ФАБ-1500 з УМПК.
За цим фактом розпочали розслідування.
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