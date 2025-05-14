Россияне ударили по Купянску – убили мирного жителя

Мирный житель погиб в результате вражеской авиаатаки по Купянску Харьковской области утром 14 мая.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "14 мая около 10:30 российская армия в очередной раз нанесла авиационный удар по частному жилому сектору в г. Купянск. Погиб 63-летний мужчина, который в это время находился на территории домовладения".

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Детали: По предварительным данным, оккупанты сбросили на город ФАБ-1500 с УМПК.

По данному факту начали расследование.