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Россияне ударили по Купянску – убили мирного жителя

Ирина БалачукСреда, 14 мая 2025, 14:07
Россияне ударили по Купянску – убили мирного жителя
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Мирный житель погиб в результате вражеской авиаатаки по Купянску Харьковской области утром 14 мая.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram 

Дословно прокуратура: "14 мая около 10:30 российская армия в очередной раз нанесла авиационный удар по частному жилому сектору в г. Купянск. Погиб 63-летний мужчина, который в это время находился на территории домовладения". 

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ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: По предварительным данным, оккупанты сбросили на город ФАБ-1500 с УМПК.

По данному факту начали расследование.

Харьковская областьжертвы
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