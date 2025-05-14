Трамп не знає, чи прилетить Путін на переговори до Туреччини

Президент США Дональд Трамп каже, що не знає, чи з'явиться лідер Кремля Володимир Путін на переговори стосовно врегулювання війни проти України, які мають пройти у Туреччині.

Джерело: Трамп, якого цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Дорогою до Катару 14 травня журналістам, які супроводжували його на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що не знає, чи з'явиться Путін на переговори щодо війни в Україні, заплановані на четвер 15 травня у Туреччині.

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"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. ... Я не знаю, чи буде він там, якщо мене не буде. Ми дізнаємося", – заявив американський лідер.

Він також допустив, що може відвідати Туреччину для переговорів у рамках своєї поїздки на Близький Схід цього тижня.

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