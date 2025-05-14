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Трамп не знає, чи прилетить Путін на переговори до Туреччини

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 14 травня 2025, 14:56
Трамп не знає, чи прилетить Путін на переговори до Туреччини
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп каже, що не знає, чи з'явиться лідер Кремля Володимир Путін на переговори стосовно врегулювання війни проти України, які мають пройти у Туреччині.

Джерело: Трамп, якого цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Дорогою до Катару 14 травня журналістам, які супроводжували його на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що не знає, чи з'явиться Путін на переговори щодо війни в Україні, заплановані на четвер 15 травня у Туреччині.

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"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. ... Я не знаю, чи буде він там, якщо мене не буде. Ми дізнаємося", – заявив американський лідер.

Він також допустив, що може відвідати Туреччину для переговорів у рамках своєї поїздки на Близький Схід цього тижня.

Передісторія:

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