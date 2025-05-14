Трамп не знає, чи прилетить Путін на переговори до Туреччини
Середа, 14 травня 2025, 14:56
Президент США Дональд Трамп каже, що не знає, чи з'явиться лідер Кремля Володимир Путін на переговори стосовно врегулювання війни проти України, які мають пройти у Туреччині.
Джерело: Трамп, якого цитує Reuters, "Європейська правда"
Деталі: Дорогою до Катару 14 травня журналістам, які супроводжували його на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що не знає, чи з'явиться Путін на переговори щодо війни в Україні, заплановані на четвер 15 травня у Туреччині.
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"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. ... Я не знаю, чи буде він там, якщо мене не буде. Ми дізнаємося", – заявив американський лідер.
Він також допустив, що може відвідати Туреччину для переговорів у рамках своєї поїздки на Близький Схід цього тижня.
Передісторія:
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- Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
- Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ у четвер у Стамбулі, а після того Трамп заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.
- Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.