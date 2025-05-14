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Трамп не знает, прилетит ли Путин на переговоры в Турцию

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 14 мая 2025, 14:56
Трамп не знает, прилетит ли Путин на переговоры в Турцию
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп говорит, что не знает, появится ли лидер Кремля Владимир Путин на переговоры по урегулированию войны против Украины, которые должны пройти в Турции.

Источник: Трамп, которого цитирует Reuters, "Европейская правда"

Детали: По дороге в Катар 14 мая журналистам, которые сопровождали его на борту самолета Air Force One, Трамп заявил, что не знает, появится ли Путин на переговоры по войне в Украине, запланированные на четверг 15 мая в Турции.

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"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно... Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Мы узнаем", - заявил американский лидер.

Он также допустил, что может посетить Турцию для переговоров в рамках своей поездки на Ближний Восток на этой неделе.

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