Трамп не знает, прилетит ли Путин на переговоры в Турцию
Среда, 14 мая 2025, 14:56
Президент США Дональд Трамп говорит, что не знает, появится ли лидер Кремля Владимир Путин на переговоры по урегулированию войны против Украины, которые должны пройти в Турции.
Источник: Трамп, которого цитирует Reuters, "Европейская правда"
Детали: По дороге в Катар 14 мая журналистам, которые сопровождали его на борту самолета Air Force One, Трамп заявил, что не знает, появится ли Путин на переговоры по войне в Украине, запланированные на четверг 15 мая в Турции.
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"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно... Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Мы узнаем", - заявил американский лидер.
Он также допустил, что может посетить Турцию для переговоров в рамках своей поездки на Ближний Восток на этой неделе.
Предыстория:
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- Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
- Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после этого Трамп заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.
- В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.