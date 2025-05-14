У Києві за співпрацю з ворогом судитимуть звільненого з полону військового

За підозрою в жорстокому поводженні з військовополоненими, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у Києві судитимуть військовослужбовця ЗСУ Максима Бобилєва, якого повернули з російського полону в липні 2024 року.

Джерело: "Судовий репортер"

Деталі: Підозрюваний вже понад пів року перебуває під вартою. Свою провину він не визнає.

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Зе даними слідства, Бобилєв не тільки проявляв лояльність і допомагав працівникам "Калінінської виправної колонії" на тимчасово окупованій території Донеччини, а й сам долучався до побиття полонених українських захисників.

У підозрі Бобилєва чотири епізоди і пʼятеро потерпілих за період із вересня 2023 до січня 2024 року.

Так, 19 вересня 2023-го під приводом, що новоприбулий полонений не сказав про татуювання, працівники колонії змусили його роздягтися і побили. Помічник начальника зміни Андрій Кононенко та інспектор відділу безпеки Артем Карянов повели потерпілого в туалет. Бобилєв при цьому, нібито, за власною ініціативою приєднався до них. Полоненого повалили з ніг над унітазом. Бобилєв, начебто, утримував руки потерпілого за спиною з метою придушення можливого опору. А Карянов і Кононенко били чоловіка ногами по голові, опускаючи її безпосередньо в унітаз.

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Крім того, Бобилєв, за версією слідства, брав участь у так званій "прийомці" полонених. Людей змушували повністю роздягтися, стати до стіни у "позі ластівки", після чого безпричинно били гумовими кийками. 30 жовтня 2023-го "прийомку" проводив оперуповноважений Дмитро Андрєєв. Після нього Бобилєв, нібито, завдав не менше трьох ударів гумовим кийком по сідницях потерпілого. А 18 січня 2024-го вдарив полоненого у груди ногою, взутою в черевик.

На етапі досудового слідства допитали близько 20 свідків. Потерпілі взяли участь у слідчих експертиментах. Відбулися одночасні допити підозрюваного Бобилєва з потерпілими, під час яких останні продовжили наполягати на своїх поясненнях.

Під час особистого обшуку у Бобилєва вилучили мобільний телефон і зошит. У телефоні слідчі, начебто, виявили повідомлення і дзвінки на номер телефону російського мобільного оператора. У зошиті були записи з прізвищами, іменами та по батькові різних осіб, а також назва електронної скриньки і якийсь номер мобільного телефону.

На початку 2025-го заочно оголосили підозри співробітникам "Калінінської виправної колонії" Кононенку, Карянову і Андрєєву, які вважаються співучасниками Бобилєва. Останній, же, будучи обміняний і затриманий, постане перед судом особисто.

Печерський районний суд Києва провів підготовче слухання 13 травня. Захисник Євген Олійник брав участь по відеозвʼязку.

Ніхто з учасників не заперечував, щоби справу призначили до розгляду по суті у відкритому засіданні. Обвинувачений попросив, щоб його справу слухала колегія із трьох суддів.

Адвокат каже, що перебування під арештом його підопічного необґрунтоване і надмірно суворе. При цьому наголошує, що Бобилєв все ще залишається військовослужбовцем України. Захисник клопотав про запобіжний захід, не повʼязаний із триманням під вартою, і говорив, що Бобилєв "може мати наміри продовжувати службу".

Щодо висунутого обвинувачення ні Бобилєв, ні його адвокат у суді ще не висловлювалися і тільки просили про мʼякший запобіжний захід.

Перед початком засідання Бобилєв сказав журналістові, що вину не визнає і поки що нічого більше прокоментувати не може. Адвокат Олійник повідомив, що підзахисний не визнавав вину і на досудовому слідстві, і ця його позиція незмінна.

У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

На фото праворуч Бобилєв Максим. Фото поширив Віктор "Лелека" Лахно

Передісторія: