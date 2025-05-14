В Киеве за сотрудничество с врагом будут судить освобожденного из плена военного
По подозрению в жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в Киеве будут судить военнослужащего ВСУ Максима Бобылева, которого вернули из российского плена в июле 2024 года.
Источник: "Судебный репортер"
Детали: Подозреваемый уже более полугода находится под стражей. Свою вину он не признает.
По данным следствия, Бобылев не только проявлял лояльность и помогал работникам "Калининской исправительной колонии" на временно оккупированной территории Донецкой области, но и сам участвовал в избиении пленных украинских защитников.
В подозрении Бобылева четыре эпизода и пятеро пострадавших за период с сентября 2023 по январь 2024 года.
Так, 19 сентября 2023-го под предлогом, что новоприбывший пленный не сказал о татуировке, сотрудники колонии заставили его раздеться и избили. Помощник начальника смены Андрей Кононенко и инспектор отдела безопасности Артем Карянов повели потерпевшего в туалет. Бобылев при этом, якобы, по собственной инициативе присоединился к ним. Пленного повалили с ног над унитазом. Бобылев, якобы, удерживал руки потерпевшего за спиной с целью подавления возможного сопротивления. А Карянов и Кононенко били мужчину ногами по голове, опуская ее непосредственно в унитаз.
Кроме того, Бобылев, по версии следствия, участвовал в так называемой "приемке" пленных. Людей заставляли полностью раздеться, стать к стене в "позе ласточки", после чего беспричинно били резиновыми дубинками. 30 октября 2023-го "приемку" проводил оперуполномоченный Дмитрий Андреев. После него Бобылев, якобы, нанес не менее трех ударов резиновой дубинкой по ягодицам потерпевшего. А 18 января 2024-го ударил пленного в грудь ногой, обутой в ботинок.
На этапе досудебного следствия были допрошены около 20 свидетелей. Потерпевшие приняли участие в следственных экспертиментах. Состоялись одновременные допросы подозреваемого Бобылева с потерпевшими, во время которых последние продолжили настаивать на своих объяснениях.
Во время личного обыска у Бобылева изъяли мобильный телефон и тетрадь. В телефоне следователи якобы обнаружили сообщения и звонки на номер телефона российского мобильного оператора. В тетради были записи с фамилиями, именами и отчествами разных лиц, а также название электронного ящика и какой-то номер мобильного телефона.
В начале 2025-го заочно объявили подозрения сотрудникам "Калининской исправительной колонии" Кононенко, Карянову и Андрееву, которые считаются соучастниками Бобылева. Последний, же, будучи обменен и задержан, предстанет перед судом лично.
Печерский районный суд Киева провел подготовительное слушание 13 мая. Защитник Евгений Олейник участвовал по видеосвязи.
Никто из участников не возражал, чтобы дело назначили к рассмотрению по существу в открытом заседании. Обвиняемый попросил, чтобы его дело слушала коллегия из трех судей.
Адвокат говорит, что пребывание под арестом его подопечного необосновано и чрезмерно строгое. При этом отмечает, что Бобылев все еще остается военнослужащим Украины. Защитник ходатайствовал о мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей, и говорил, что Бобылев "может иметь намерения продолжать службу".
По предъявленному обвинению ни Бобылев, ни его адвокат в суде еще не высказывались и только просили о более мягкой мере пресечения.
Перед началом заседания Бобылев сказал журналисту, что вину не признает и пока ничего больше прокомментировать не может. Адвокат Олейник сообщил, что подзащитный не признавал вину и на досудебном следствии, и эта его позиция неизменна.
В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Предыстория:
- 17 июля 2024 года из российского плена вернулись 95 военных, среди них бойцы Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, а также пограничники.
- Бывший военнопленный Виктор "Лелека" Лахно начал писать в Instagram, что один из освобожденных, а именно Максим Бобылев, сотрудничал с администрацией колонии, где держали и пытали пленных. И не хотел обмениваться и отказывался от гражданства Украины. В сториз Лахно публиковал также показания других людей.
- 18 июля СБУ зарегистрировала уголовное производство. Ситуация обсуждалась в медиа. Звучали разные версии. В том числе, что Россия умышленно обменяла "предателя", чтобы "спровоцировать ИПСО разного характера" и показать, что в Украине судят освобожденного воина после обмена.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода" уверял, что украинские спецслужбы "видят и отслеживают эту историю".