Масштабна ліквідація наркоосередків: правоохоронці затримали організатора

Правоохоронці затримали організатора великого угруповання, що виготовляло та розповсюджувало наркотики в усіх регіонах України. Ним виявився 32-річний мешканець Київщини, раніше судимий за наркозлочини.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Пряма мова: "Затримано 67 учасників угруповання, включно з організатором – 32-річним мешканцем Київщини, раніше судимим за наркозлочини.

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Викрито 19 лабораторій і 17 складів, у яких щомісяця виготовляли понад 700 кг небезпечних психотропних речовин: альфа-PVP, мефедрон, амфетамін.

Загальний обсяг вилучених наркотиків – понад 17 мільйонів доз".

фото - національна поліція

фото - національна поліція

Деталі: Міністр повідомляє, що за цінами "чорного" ринку йдеться про понад 2 мільярди гривень потенційного прибутку для зловмисників.

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За даними правоохоронців, ключову роль у "маскуванні" наркоторгівлі відігравала криптовалюта – саме нею розраховувалися за "товар".

Наркотики розповсюджували по всій Україні через закладки, під виглядом товарів інтимного призначення, використовуючи логістичні компанії та підроблені дані.

Пряма мова: "Операція проведена силами Департаменту боротьби з наркозлочинністю, слідчих, обласних управлінь Нацполіції, а також колегами з СБУ, Офісу Генпрокурора, обласних прокуратур та у взаємодії з компанією з трейсінгу віртуальних активів".

Що передувало: