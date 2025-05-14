Масштабна ліквідація наркоосередків: правоохоронці затримали організатора
Правоохоронці затримали організатора великого угруповання, що виготовляло та розповсюджувало наркотики в усіх регіонах України. Ним виявився 32-річний мешканець Київщини, раніше судимий за наркозлочини.
Джерело: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Пряма мова: "Затримано 67 учасників угруповання, включно з організатором – 32-річним мешканцем Київщини, раніше судимим за наркозлочини.
Викрито 19 лабораторій і 17 складів, у яких щомісяця виготовляли понад 700 кг небезпечних психотропних речовин: альфа-PVP, мефедрон, амфетамін.
Загальний обсяг вилучених наркотиків – понад 17 мільйонів доз".
Деталі: Міністр повідомляє, що за цінами "чорного" ринку йдеться про понад 2 мільярди гривень потенційного прибутку для зловмисників.
За даними правоохоронців, ключову роль у "маскуванні" наркоторгівлі відігравала криптовалюта – саме нею розраховувалися за "товар".
Наркотики розповсюджували по всій Україні через закладки, під виглядом товарів інтимного призначення, використовуючи логістичні компанії та підроблені дані.
Пряма мова: "Операція проведена силами Департаменту боротьби з наркозлочинністю, слідчих, обласних управлінь Нацполіції, а також колегами з СБУ, Офісу Генпрокурора, обласних прокуратур та у взаємодії з компанією з трейсінгу віртуальних активів".
Що передувало:
- 13 травня Нацполіція повідомила, що викрила угруповання, яке виготовляло та постачало психотропні речовини у всі регіони України.
- Щомісячно спільники виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували "споживачів" із різних областей України.