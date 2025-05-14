Масштабная ликвидация наркоочагов: правоохранители задержали организатора
Правоохранители задержали организатора крупной группировки, которая изготавливала и распространяла наркотики во всех регионах Украины. Им оказался 32-летний житель Киевской области, ранее судимый за наркопреступления.
Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко
Прямая речь: "Задержаны 67 участников группировки, включая организатора – 32-летнего жителя Киевской области, ранее судимого за наркопреступления.
Разоблачены 19 лабораторий и 17 складов, в которых ежемесячно изготавливали более 700 кг опасных психотропных веществ: альфа-PVP, мефедрон, амфетамин.
Общий объем изъятых наркотиков – более 17 миллионов доз".
Детали: Министр сообщает, что по ценам "черного" рынка речь идет о более 2 миллиардах гривен потенциальной прибыли для злоумышленников.
По данным правоохранителей, ключевую роль в "маскировке" наркоторговли играла криптовалюта – именно ею рассчитывались за "товар".
Наркотики распространяли по всей Украине через закладки, под видом товаров интимного назначения, используя логистические компании и поддельные данные.
Прямая речь: "Операция проведена силами Департамента борьбы с наркопреступностью, следователей, областных управлений Нацполиции, а также коллегами из СБУ, Офиса Генпрокурора, областных прокуратур и во взаимодействии с компанией по трейсингу виртуальных активов".
Что предшествовало:
- 13 мая Нацполиция сообщила, что разоблачила группировку, которая изготавливала и поставляла психотропные вещества во все регионы Украины.
- Ежемесячно сообщники изготавливали более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины.