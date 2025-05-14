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Масштабная ликвидация наркоочагов: правоохранители задержали организатора

Татьяна ОлейникСреда, 14 мая 2025, 18:29
Масштабная ликвидация наркоочагов: правоохранители задержали организатора
Фото - нацполиция

Правоохранители задержали организатора крупной группировки, которая изготавливала и распространяла наркотики во всех регионах Украины. Им оказался 32-летний житель Киевской области, ранее судимый за наркопреступления.

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Прямая речь: "Задержаны 67 участников группировки, включая организатора – 32-летнего жителя Киевской области, ранее судимого за наркопреступления.

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Разоблачены 19 лабораторий и 17 складов, в которых ежемесячно изготавливали более 700 кг опасных психотропных веществ: альфа-PVP, мефедрон, амфетамин.

Общий объем изъятых наркотиков – более 17 миллионов доз".

 
фото - национальная полиция
 
фото - национальная полиция

Детали: Министр сообщает, что по ценам "черного" рынка речь идет о более 2 миллиардах гривен потенциальной прибыли для злоумышленников.

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По данным правоохранителей, ключевую роль в "маскировке" наркоторговли играла криптовалюта – именно ею рассчитывались за "товар".

Наркотики распространяли по всей Украине через закладки, под видом товаров интимного назначения, используя логистические компании и поддельные данные.

Прямая речь: "Операция проведена силами Департамента борьбы с наркопреступностью, следователей, областных управлений Нацполиции, а также коллегами из СБУ, Офиса Генпрокурора, областных прокуратур и во взаимодействии с компанией по трейсингу виртуальных активов".

Что предшествовало:

  • 13 мая Нацполиция сообщила, что разоблачила группировку, которая изготавливала и поставляла психотропные вещества во все регионы Украины.
  • Ежемесячно сообщники изготавливали более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины.

наркотикиполиция
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